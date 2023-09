Siparietto tra Alvino ed un tifoso della Juventus: “Richiama tutti i giorni: pernacchie, male parole…mi dispiace solo per i tuoi genitori" | VIDEO

Siparietto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Porompomperoperò con Carlo Alvino: un tifoso della Juventus è intervenuto in diretta ma nel momento in cui la redazione lo ha richiamato, non ha risposto al telefono esponendosi alle battute del conduttore: “Richiama tutti i giorni, fai come vuoi tu: pernacchie, male parole…mi dispiace solo per i genitori che hanno voluto darti una educazione”

Stamattina un non colorato ha chiamato @Carloalvino su @kisskissnapoli prendendo le distanze dalle malefatte del suo club! Apriti cielo, ora Carlo è assediato da non colorati maleducati!

Campano juventino ti schifano da Napoli a Milano e pure a Torino! ?#Porompomperopero pic.twitter.com/ueko23QWk1 — Franco Neapolitan®? ? (@frankneapolitan) September 14, 2023