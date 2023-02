"Siete dei criminali, terroni!": tifosa attacca i napoletani a La Spezia, succede di tutto al gol di Osimhen | VIDEO

Guardando queste immagini che stanno circolando sui social in queste ore, ci viene da pensare ancora di più quanto sia stata ridicola la multa di 10 mila euro allo Spezia per i vergognosi cori anti Napoli. In questo video pubblicato su TikTok, è possibile ascoltare gli improperi di una tifosa spezzina presente in curva, che dopo il gol di Osimhen se la prende coi tifosi azzurri che erano nel settore di fianco: "Siete dei criminali, delinquenti! Terroni, pensate ai bambini!".

Visto che in quel momento alcuni tifosi avevano acceso dei fumogeni, la tifosa si lamentava per gli effetti collaterali che avrebbero potuto produrre sui bambini. Clicca su play per guardare il video: