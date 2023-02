Si fa 600 kilometri per Napoli-Cremonese: amore infinito, se l'è tatuato sulla pelle! | VIDEO

Ieri sera lo stadio Diego Armando Maradona era strapieno! Decine di migliaia di tifosi napoletani hanno affollato l'impianto di Fuorigrotta per assistere alla partita Napoli-Cremonese di Serie A e come sempre sono arrivati da tutta Italia e da tutto il mondo.

Ultime notizie. Il nostro inviato Marco Lombardi nel pre-partita ha incontrato questo tifoso del Napoli che è arrivato da Lucca e si è fatto 600 kilometri solo per vedere la partita allo stadio. Lui, orgoglioso, ci ha mostrato anche il grande tatuaggio che ha dietro la schiena con scritto in napoletano: "Napoli muoio per te".

Guarda il video in allegato.