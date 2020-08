Serie C, Catanzaro: un calciatore positivo a COVID-19

Ultime calcio - Si è radunato ieri il nuovo Catanzaro di Antonio Calabro. La squadra, dopo tre giorni di raduno, sarebbe dovuta partire al completo per il ritiro in Sila dal giorno 20 agosto ma, dopo i primi esami e test effettuati, un calciatore è risultato positivo al Covid-19. L'atleta è attualmente asintomatico ed è stato posto in isolamento. La società ha reso nota la sospensione degli allenamenti per la giornata di oggi e domani. Di seguito il comunicato del club:

