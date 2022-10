Serie B, Venezia-Bari 1-2: i pugliesi non si fermano, primo posto in solitaria

Ultime notizie. Prosegue la cavalcata del Bari di De Laurentiis in Serie B. I "galletti" hanno battuto fuori casa anche il Venezia, balzando così in solitaria in vetta alla classifica.

Bari De Laurentiis

Venezia-Bari 1-2

Succede tutto nel finale a Venezia, con il Bari che colleziona altri tre punti e continua la propria scalata: al 46' la sblocca Antenucci, con i lagunari che pareggiano al 70' con Ceccaroni. Sembra finita ma all' 83' ci pensa il solito Cheddira a firmare il colpacci esterno che lancia i biancorossi in vetta alla classifica a quota 18 punti.