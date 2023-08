Notizie Calcio - Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Perugia calcio contro la sentenza del Tar del Lazio nel procedimento riguardante l'ammissione del Lecco in Serie B. Il Perugia resta quindi di fatto in Serie C, mentre il Lecco è in B. Giocherà nella lega cadetta anche il Brescia, ripescato. Niente da fare invece per la Reggina.