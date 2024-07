Serie A, le quote Scudetto: con Conte il Napoli torna nella Top 3

La stagione 2024/2025 è ormai alle porte, le squadre si preparano al meglio per lo start del fine settimana del 18 agosto. Il Napoli affronterà l'Hellas Verona, in trasferta, come nell'anno dello scudetto di Luciano Spalletti. Ma è tempo anche di griglie scudetto e di quote.

Quote scudetto Serie A: il pronostico



Quote scudetto, nella corsa i campioni d'Italia in carica dell’Inter, come riferisce Agipronews, restano i favoriti con la quota che oscilla tra 1,65 e 1,85, mentre la vittoria della Juventus si gioca tra 4 e 4,50. Chiude il podio il Napoli a 5, mentre il Milan è dato a 7,50 su William Hill per il trionfo del Milan. A seguire su bet365 troviamo l’Atalanta a 23, la Roma a 29 e la Lazio a 51, mentre l'impresa del Bologna paga 101 volte la posta.