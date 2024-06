Serie A - Operazione Nostalgia! Grande evento a Salerno sabato 8 giugno 2024. Tantissimi tifosi giunti da tutta Italia per assistere ad una splendida partita evento con tantissime vecchie glorie del nostro campionato. Ecco il parere dei tifosi presenti in merito alla prossima Serie A. Clicca su play per guardare il video: