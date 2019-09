Serie A, le formazioni ufficiali delle gare delle 15.00: Inglese sfida Simeone

Di seguito le formazioni ufficiali delle gare delle 15.00, vale a dire Spal vs Lazio, Brescia vs Bologna e Parma vs Cagliari.

SPAL vs Lazio

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D'Alessandro, Kurtic, Murgia, Missiroli, Reca; Petagna, Di Francesco.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. ALL.: Inzaghi.

Brescia vs Bologna

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayè, Donnarumma. Allenatore: Corini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Parma vs Cagliari

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. Alllenatore: Maran