Risultati favorevoli per il Napoli per quanto riguarda la zona Champions. Nel tardo pomeriggio la Lazio ha perso in casa del Bologna per 2-0 mentre la Juventus pareggia contro il Verona per 1-1. I bianconeri salgono a quota 46 punti in classifica, i biancocelesti restano fermi a 43. In caso di vittoria sul Benevento, la squadra di Gattuso potrebbe agganciare proprio la formazione allenata da Simone Inzaghi.