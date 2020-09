Serie A, Dazn conferma Diletta Leotta e il resto della squadra

Ultime calcio - Le grandi emozioni della Serie A tornano su Dazn che inaugura una nuova stagione di sport sabato 19 settembre. Per raccontare le competizioni è confermata la 'Dazn Squad': Diletta Leotta continuerà a essere il volto in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post-partita dei principali match di A. Le si affiancheranno al commento i giornalisti e gli inviati. Per la Serie B si proseguirà con Zona Goal. Oltre al calcio giocato trovano sempre maggiore spazio nella programmazione Dazn i contenuti originali on-demand che raccontano lo sport da punti di vista diversi e inediti. Al ritorno di Linea Diletta si affiancano nuove puntate di Obiettivo e gli approfondimenti di Federico Balzaretti, Stefano Borghi, Pierluigi Pardo. (ANSA).

Diletta Leotta