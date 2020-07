Serata no per l’inviata Dazn, doppia gaffe in un’ora: Politano incredulo e poi lo scambio di persona all’intervallo [VIDEO]

Il caldo della serata del San Paolo sta creando brutti scherzi non solo ai calciatori in campo. Anche Giulia Mizzoni, giornalista di DAZN, si è resa protagonista di due scivoloni che non sono passati inosservati ai telespettatori.

Il primo ha visto protagonista Matteo Politano, intervistato nel pre-partita anche se il video non è andato in onda: all'attaccante azzurro sono stati fatti i complimenti per il primo gol con la maglia del Napoli (allo scadere contro l'Udinese), ma la Mizzoni ha poi concluso la frase con un "peccato che non sia servito per il risultato finale", probabilmente confondendo la gara contro i friulani con la sconfitta di Parma. Sbigottito, lo stesso Politano ha provato comunque a rispondere imbarazzato alla domanda.

La serata storta della giornalista di DAZN è poi proseguita nell'intervallo, quando ha scambiato Zielinski con Lobotka nel corso della flash dopo i primi 45'.