Una vittoria netta e convincente per 4-1 per il Senegal, la seconda di fila, contro Eswatini, con Kalidou Koulibaly in campo per tutta la durata del match. Secondo successo di fila, dunque, per la compagine senegalese che ha iniziato come meglio non poteva questo girone di qualificazione alla prossima edizione della Coppa d'Africa.