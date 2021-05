SERIE A - Leonardo Semplici si gioca anche la carta scaramanzia in vista del match contro il Napoli. Come sull'Unione Sarda, il portafortuna in questione è il centrocampista Deiola. Negli ultimi due precedenti al Maradona, il ragazzo di San Gavino è uscito sempre con i tre punti. La prima volta fu quando vestiva la maglia del Lecce (sulla panchina salentina c'era Liverani) e poi con lo Spezia.