"Se torni rivinciamo lo Scudetto": avete riconosciuto l’ex Napoli al Maradona? | VIDEO

Napoli Lecce 0-0, partita deludente allo stadio Maradona con la squadra di Calzona che chiude al 10° posto in classifica il campionato di Serie A. Fuori dalle Coppe e fuori anche dal tabellone principale della Coppa Italia. Ad assistere alla gara c'era anche Karim Zedadka, ex centrocampista del Napoli campione d'Italia che è tornato in città già da giorni e venerdì sera era anche alla festa d'addio di Gollini. All'uscita dallo stadio, bagno di folla con selfie per lui. Clicca su play per guardare il video: