"Se non fosse per me non eravate qui, andate a fare in c**o", caos Bari: Luigi De Laurentiis risponde ai tifosi | VIDEO

Momento di grande difficoltà per il Bari, sconfitto per 3-0 al San Nicola anche dal Venezia. Clima infuocato nel club biancorossi, con i tifosi che hanno apertamente criticato l'operato della società.

Contestazione Bari, clamoroso sfogo di Luigi De Laurentiis

Ieri in tribuna c'è stato un vero e proprio diverbio fra il numero uno del club Luigi De Laurentiis, il ds Ciro Polito e alcuni tifosi che stavano manifestando il proprio malcontento per il momento attuale della squadra arrivando anche a chiedere di andarsene all'imprenditore.

In un video pubblicato dal Quotidiano di Puglia si può leggere il labiale di De Laurentiis che rivolto ai tifosi biancorossi afferma: "Se non fosse per me non eravate qui, andate a fare in c**o".

