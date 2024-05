Scudetto Napoli, la Corte dei Conti indaga sull'incasso di De Laurentiis

C'è una svolta nell’inchiesta della Procura della Corte dei conti per fare chiarezza sulla gestione degli incassi previsti per l’evento del 4 maggio del 2023, allo stadio Maradona, in occasione della vittoria dello scudetto del Napoli.

Scudetto Napoli la corte dei conti indaga sull'incasso

Come riporta l'edizione online de Il Mattino, i pm vogliono accertare quali sono stati gli incassi per la società del Napoli, che in quella occasione allestì dei maxi monitor per assistere al match degli azzurri a Udine; quali sono state le spese di organizzazione; e quanto è stato reso a una Onlus dei maestri di strada in beneficenza, secondo un accordo formalizzato in sede di comitato tra Comune e Calcio Napoli.