De Laurentiis: "Spalletti? Una cena dell'amicizia e del ringraziamento!". Poi scherza: "Tu sei paraculo?"

Presentazione ritiro Napoli Dimaro 2023, conferenza stampa con Aurelio De Laurentiis per annunciare quella che sarà la data ufficiale dell'inizio della nuova e prossima stagione della SSC Napoli. Sarà assente mister Luciano Spalletti, svelato anche il motivo. Anche quest'anno gli azzurri hanno scelto ritiro a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino con le date da ufficializzare (14-25 luglio l'ipotesi al momento non confermata).

Aurelio De Laurentiis: "A quanti giorni da Dimaro sarà possibile svelare la cena con Spalletti? Ma tesori miei, la cena con Spalletti di venerdì scorso è stata una cena dovuta dal buon umore. Una cena dell'amicizia e del ringraziamento. Guardate, che ad un certo punto era quasi un giallo. Quando abbiamo vinto lo scudetto? Quando giochiamo contro tizio che dovrebbe e invece poi non succede? Pendavamo dalle labbra anche di altre partite. Poi andiamo a Udine e mi viene l'idea di poter festeggiare con i tifosi, chiedendo il permesso a Lega e DAZN di far vedere la partita allo stadio. E son venuti in 54mila, un'esperienza meravigliosa. In quel momento lì non puoi metterti la medaglia e diventare colui che vuole essere al centro dell'attenzione a tutti i costi. Potevo collegarmi con lo spogliatoio. Ma sono molto discreto, era un momento loro che dovevano godersi fino in fondo. Poi abbiamo fatto quella celebrazione domenicale contro la Fiorentina, e abbiamo anche vinto. Però vincere fa sempre bene, pur non avendone bisogno. E abbiamo fatto una manifestazione con complimenti dall'estero da un sacco di persone. Adesso mi sto spaccando per la celebrazione della consegna di coppa e scudetto il 4 giugno"

Ritiro Dimaro Napoli 2023 - Alle ore 12.30 di giovedì 18 maggio, presso il centro sportivo di Castel Volturno ci sarà in diretta la conferenza stampa per il ritiro Napoli Dimaro 2023, dove sarà presente, come di consueto, anche il presidente Aurelio De Laurentiis insieme agli esponenti organizzativi del comune che ospita ormai da anni il club azzurro. Sarà un ritiro da Campioni d'Italia. Resta collegato per seguire gli aggiornamenti in diretta per il ritiro Napoli a Dimaro.

Conferenza stampa che inizierà alle ore 12:30 presso la SSC Napoli Konami Training Center a Castel Volturno, i presenti:

Aurelio De Laurentiis (Presidente SSC Napoli);

(Presidente SSC Napoli); Roberto Failoni (Assessore al Turismo del Trentino);

(Assessore al Turismo del Trentino); Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing);

(Ceo Trentino Marketing); Luciano Rizzi (Presidente APT Val di Sole);

(Presidente APT Val di Sole); Andrea Lazzaroni (Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida).

Ritiro Dimaro Napoli: Spalletti assente in conferenza, il motivo

Ritiro Napoli 2023 - Ci sono le ultime notizie che riguardano l'assenza di Luciano Spalletti per il ritiro Napoli Dimaro 2023. Luciano Spalletti in conferenza stampa di presentazione per il prossimo ritiro del Napoli non ci sarà.

Ritiro Napoli Dimaro 2023: conferenza in diretta su Calcio Napoli 24

Ritiro Dimaro Napoli 2023 in diretta video su CN24. Per tutto ciò che riguarda la conferenza stampa di presentazione dove verranno ufficializzate le date, le novità, le amichevoli e le ultime notizie magari anche sul futuro di Spalletti