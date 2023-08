Scotto: "Spalletti porterà in nazionale solo pochi "fedelissimi" nel suo staff, ecco i nomi"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, svela le decisioni di Luciano Spalletti in merito al suo staff in nazionale:

"In Nazionale Spalletti porterà solo pochi "fedelissimi". Sicuro lo storico braccio destro, Domenichini. In arrivo anche il preparatore atletico Sinatti e uno tra Baldini e Pane come assistente tecnico. Confermati Buffon capodelegazione, Barzagli come tattico e il match analyst Gagliardi. Dubbi per Bollini, che era stato promosso vice, e per il team manager Oriali, che parlerà con Spalletti. Possibile anche un nuovo preparatore portieri: contattato Bonaiuti (ex Inter) e Grigioni (ex Lazio)".