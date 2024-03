Scotto: "De Laurentiis furioso, ma il calendario non c'entra: ecco il vero motivo"

Aurelio De Laurentiis furioso ieri sera nel pre-partita di Napoli-Juventus. Il video è diventato virale e oggi il giornalista del Roma Giovanni Scotto spiega il motivo di tale rabbia da parte del presidente del Napoli: "De Laurentiis si è arrabbiato per la presenza delle telecamere di Dazn ieri nel ventre del "Maradona". Da lì il rifiuto di concedere interviste, nonostante gli obblighi contrattuali. Il suo sfogo è stato ripreso dalle telecamere per l'estero, ma la rabbia del patron non era rivolta alla regia internazionale. Spesso, anche di recente, De Laurentiis si è detto contrario alle riprese negli "spogliatoi" nel prepartita, e più volte ha chiesto di non riprendere i suoi giocatori. La reazione furiosa non riguarda il calendario dei posticipi e anticipi, che non è responsabilità di Dazn ma della Lega Serie A".