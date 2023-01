Scontri tra tifosi, le parole del Sindaco Tavarnesi dopo il sopralluogo all'Autogrill di Badia al Pino

Ultime notizie. Andrea Tavarnesi, sindaco di Civitella in Val di Chiana, ha fatto un sopralluogo all'autogrill di Badia al Pino in autostrada A1 dove oggi si sono scontrati tifosi di Roma e Napoli:

Scontri tifosi Napoli-Roma, le parole del sindaco Tavarnesi

"Un'altra dimostrazione di come il calcio in Italia debba fare grossi passi in avanti. E' un brutto episodio che non deve succedere, a prescindere dal fatto che sia successo nel nostro comune. Lo sport deve essere qualcosa di bello, dove i genitori possono portare i proprio figli per fare il tifo in modo educato. Non come è successo oggi".