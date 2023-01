Scontri tifosi Roma-Napoli, l'ipotesi della Questura di Arezzo: agguato teso dagli azzurri, lancio reciproco di sassi e lacrimogeni

L'autostrada del Sole è rimasta bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifosi del Napoli e della Roma all'autogrill Badia al Pino est. Sul posto le pattuglie della polizia stradale. Intorno alle 14.15, confermano da Autostrade, il traffico è stato riaperto nelle due direzioni, nord e sud.

Secondo la questura di Arezzo - citata da Repubblica - all'origine degli scontri lungo l'A1 nell'Aretino, all'altezza dell'area di servizio di Badia al Pino est, l'agguato teso da un gruppo di ultrà del Napoli ai romanisti in transito per raggiungere Milano: ne è nato poi un lancio reciproco di sassi e lacrimogeni. La polizia, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo, ha bloccato anche il traffico autostradale, da poco ripreso. In corso l'identificazione di tifosi romanisti e napoletani.

