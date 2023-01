Scontri tifosi Roma-Napoli, Il Mattino: ci sarebbero anche altri feriti! «Un agguato in piena regola» secondo chi indaga

Negli scontri odierni tra i tifosi di Napoli e Roma, secondo le prime informazioni riportate dall'edizione online de Il Mattino, sarebbero coinvolte circa 300 persone.

"Alle 13 circa oltre 150 tifosi napoletani diretti a Genova hanno presidiato l’autogrill dopo essere scesi da decine di mini van e di auto. Al passaggio di alcune vetture con i romanisti, hanno lanciato oggetti sulle corsie in direzione Nord sulle quali stavano passando decine di veicoli, non solo dei tifosi. «Un agguato in piena regola», secondo chi indaga.

I romanisti si sono fermati all’altezza dell’uscita dell’area di servizio, sono tornati indietro e si sono scontrati. Almeno un ultrà giallorosso è rimasto ferito e con mezzi propri si è recato all’ospedale di Arezzo per farsi medicare. Non sarebbe grave e rischia una denuncia. Gli agenti sono intervenuti per evitare conseguenze peggiori mentre gli ultrà si affrontavano con spranghe, aste delle bandiere, caschi e cinghie. Ci sarebbero anche altri feriti"