Scontri tifosi Napoli-Roma, primo arresto! La DIGOS studia i filmati di Genova, identificazioni in corso tra i tifosi azzurri

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Mattino Giuseppe Crimaldi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Gli scontri tra i tifosi di Napoli e Roma? Ci sono tanti aspetti in questa vicenda: c’è una indagine dai grandi numeri che fa tremare i polsi, ci sono oltre 300 posizioni al vaglio della DIGOS di Arezzo, che collabora con quella di Napoli e con la Questura di Roma. Ci sono delle novità: la prima è che c’è già il primo arresto, ovvero il tifoso romanista ferito. Non s’è trattato di un colpo di coltello, ma un fendente di un collo di bottiglia. Dopo esser stato ricoverato, ora è in una cella di sicurezza in attesa di processo per direttissima.

Sul versante napoletano ci sono tante posizioni al vaglio, la scientifica ha operato ipotesi di scuola: sulla base dei filmati acquisiti, all’esterno di Marassi e all’interno con l’impianto di sorveglianza, i tifosi sono stati tutti ripresi per operare i confronti. Dai dati antropologici e dai dettagli sono in corso le identificazioni: pare ci siano personaggi già noti alla DIGOS, pregiudicati e criminali.

Si parla dell’ipotesi che sui social ci si fosse dato un appuntamento, ma c’è stato un altro elemento: i tifosi della Roma si sono fermati e non hanno proseguito sulla strada, quindi ci sono altri aspetti da chiarire. In Italia se non succede la tragedia non ci si accorge delle minime misure di sicurezza.

La risposta delle società? Bisognerebbe fare qualcosa di serio, i delinquenti non devono entrare allo stadio: sarebbe però ingiusto bloccare le trasferte a tutti, perchè mica tutti i tifosi di Napoli e Roma sono dei delinquenti. Servirebbero misure drastiche ma non così allargate”