Scontri tifosi Napoli-Roma, De Laurentiis ha chiamato molti esponenti del governo: il retroscena

Proseguono le indagini dopo gli scontri avvenuti vicino Arezzo tra tifosi del Napoli e della Roma. Poco più di un centinaio di tifosi romanisti sono stati identificati a Milano e un'ottantina di napoletani a Genova, riconoscimenti che hanno portato anche ai primi arresti.

Il Napoli ha condannato i fatti con un duro comunicato e l'edizione odierna de Il Mattino ha svelato anche la reazione del presidente De Laurentiis:

Aurelio De Laurentiis da anni ripete che in Italia ci vuole il pugno di ferro, che il modello da seguire è quello di Margareth Thatcher, la Lady di ferro. Le scene sulla A1 lo hanno infastidito, fatto arrabbiare, ha chiamato personalmente molti esponenti del governo per sollecitare interventi decisi nei confronti di chi trasforma le domeniche italiane in queste domenica di terrore.