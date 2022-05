Scontri Spezia-Napoli, il motivo della rivalità tra Ultras napoletani e spezzini

Violenti scontri in Spezia Napoli. Ultimissime notizie Serie A: quella che doveva essere una festa per l'ultima partita della stagione 2021-2022, si è tramutata presto in una follia: sugli spalti dello stadio Picco di La Spezia nei minuti iniziali della partita Spezia vs Napoli si sono verificati tumulti e scontri sugli spalti tra le due tifoserie. Ultras napoletani e spezzini sono venuti alle mani e per molti è stato un episodio inaspettato. In realtà tra ultras di Napoli e Spezia intercorre un'antica rivalità, che ha radici abbastanza profonde.

Scontri Spezia Napoli: le ragioni della rivalità

Da dove nasce la rivalità tra Spezia e Napoli? Tra le due tifoserie non corre buon sangue, specie tra i gruppi ultras. Il motivo? In gran parte dipende dai rispettivi gemellaggi, o meglio, ex gemellaggi. Fino a poco tempo fa, infatti, la tifoseria del Napoli vantava un gemellaggio con il Genoa mentre la tifoseria dello Spezia aveva un gemellaggio con gli ultras della Sampdoria.

Oggi questi due gemellaggi non esistono più, ma indirettamente le tifoserie di Napoli e Spezia hanno ereditato la forte rivalità che tutt'ora esiste tra Genoa e Sampdoria. Da segnalare, inoltre, la presenza al Picco anche di alcuni tifosi dell'Olympique Marsiglia, altra tifoseria gemellata con la Sampdoria e - di conseguenza - rivale del Napoli.

Da anni ormai si assiste ad episodi di questo tipo tra ultras napoletani e spezzini, anche se nessuno si aspettava di assistere a scontri così violenti oggi allo stadio Picco.