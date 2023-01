Scontri Roma-Napoli, RAI: ferito tifoso giallorosso, trasportato all'ospedale di Arezzo

Gravi disagi al traffico tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie del Napoli e della Roma all'altezza dell'area di servizio di Badia Al Pino. Secondo quanto raccolto dalla RAI, un tifoso giallorosso è rimasto ferito, è stato soccorso e portato all'ospedale di Arezzo.

"Il traffico, dapprima interrotto sulla A1, è stato poi riattivato, ma permangono 15 km di coda in direzione di Firenze tra Monte San Savino e Arezzo. L'autogrill è lo stesso in cui è stato ucciso Gabriele Sandri nel 2007. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. Lo scontro sarebbe avvenuto tra circa 150 ultras per parte. Al vaglio dei poliziotti e dei carabinieri sul posto insieme agli agenti della Polstrada e del Reparto Mobile di Firenze le immagini delle telecamere di videosorveglianza grazie alle quali si spera di poter identificare i responsabili"