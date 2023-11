Scontri in città, ieri ultras tedeschi raggiunti dai napoletani a Piazza Garibaldi: il retroscena

Notizie Calcio Napoli - Terribili scontri ieri in città tra ultra dell’Union Berlino e la polizia locale, con diversi feriti e 11 arresti.

Scontri ultras Union, si teme anche per oggi

Il problema, come riporta La Repubblica oggi in edicola, sarà la giornata di oggi considerando che in vista della partita sono attesi ancora altri tifosi tedeschi. Anche perché gli ultras napoletani non staranno di certo a guardare gli ospiti che devastano la città. Già ieri la tifoseria organizzata partenopea aveva raggiunto i tedeschi a Piazza Garibaldi, con la polizia abile nel disperderli così da evitare un contatto tra i due fronti.