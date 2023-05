Scontri alla Dacia Arena di Udine, individuati alcuni responsabili: cinque arresti, quattro in Friuli e uno a Napoli. Ad annunciare la notizia è Il Messaggero Veneto, secondo cui ci sarebbero stati due arresti per resistenza e reati specifici commessi in occasione di manifestazioni sportive.

Gli arresti sono stati eseguiti a Udine, uno a Pordenone, uno a Gorizia e uno a Napoli. Il procuratore capo, Massimo Lia, fa sapere che le attività d’indagine proseguiranno anche nei prossimi giorni.