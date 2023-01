Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato una novità in merito alle operazioni tra Napoli e Sampdoria:

"Tutto ok per lo scambio tra Bereszynski e Zanoli: in stand-by per ora il ritorno di #Contini al #Napoli. Il portiere della #Sampdoria non sarebbe convintissimo di fare il terzo (inizialmente avrebbe dovuto prendere il posto di #Sirigu) e si è preso qualche ora di riflessione…".