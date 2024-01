Il collega Nicolò Schira ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i suoi canali social:

"Secondo quanto filtra dalla Procura Federale FIGC Giuseppe Chinè sarebbe pronto a chieder alla procura di Roma gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio per il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio per l'acquisto di Victor Osimhen".