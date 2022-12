"Jamm’ Ja!". Dopodomani Kvaratskhelia a DAZN: le prime parole in napoletano | VIDEO

Torna a parlare Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo georgiano del Napoli. Lo ha fatto in Turchia, direttamente dal Regnum Carya resort di Belek, in occasione delle Winter Football Series che hanno visto il Napoli affrontare i turchi dell’Antalyaspor e gli inglesi del Crystal Palace.

Intervista Kvaratskhelia

Kvaratskhelia ha rilasciato una intervista a DAZN, che sui propri canali social ha pubblicato un video in cui Kvara si esprime in alcune parole in italiano:

“Jamme ja, forza Napoli, fortissimo, pasta, pomodoro, cosa cosa, per favore, forza Napoli sempre, ciao”

L’intervista integrale sarà disponibile dal 28 dicembre nell’ambito della collezione DAZN Hero, col titolo “Scelgo Kvaradona”.

