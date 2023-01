Scarpa d'Oro, Osimhen entra nella top 10: la classifica

Ultime notizie SSC Napoli - Aggiornata la classifica della Scarpa d'Oro dopo il weekend di campionati, con Erling Haaland che resta a secco ma non molla la vetta della classifica. Il centravanti norvegese è rimasto a secco nel derby di Manchester ma grazie ai 21 gol messi a segno finora in campionato continua a precedere il connazionale Amahl Pellegrino, esterno offensivo del Bodo/Glimt autore di 25 reti in stagione.

Classifica Scarpa d'Oro: Osimhen nella Top 10

Chiude il podio Hary Kane, mentre il primo della Serie A è Victor Osimhen. Ecco la Top 10:

Erling Haaland (Manchester City 42 (21 reti x 2 di coefficiente) Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) 37,5 (25 reti x 1,5 di coefficiente) Harry Kane (Tottenham) 30 (15 x2) Bobur Abdikholikov (Energetik-BGU Minsk) 26 (26 x 1) Robert Lewandowski (Barcellona) 26 (13 x 2) Ivan Toney (Brentford) 26 (13x2) Kylian Mbappé (PSG) 26 (13 x 2) Victor Osimhen (Napoli) 24 (12x2) Christopher Nkunku (Lipsia) 24 (12 x 2) Jonathan David (Lille) 24 (12x2) Terem Moffi (Lorient) 24 (12x2)