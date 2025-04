Scandalo calcioscommesse in sala VAR, ripreso con le quote in mano: la partita

Calcioscommesse direttamente in sala Var: scoppia un nuovo clamoroso scandalo. Non in Italia per fortuna, ma la notizia fa intanto il giro del mondo e indigna tutto il calcio europeo.

Calcioscommesse, scandalo in sala Var: spuntano le quote

L’episodio è avvenuto in Bulgaria per la 27ª giornata di First Ligue, durante il derby CSKA Sofia-Lokomotiv Sofia finito 1-0 per i primi.

Durante il match è stata ripresa la sala Var dove si è visto il tecnico di cabina utilizzare il cellulare e consultare in particolare un noto sito di scommesse mentre sedeva accanto ai due arbitri Volen Chinkov e Stoyan Arsov.

Immagini che hanno poi fatto il giro del web, coi tifosi che hanno lecitamente gridato alla scandalo e ora pende un grosso punto interrogativo sui presenti in sala. Mistero su cui si proverà a far chiarezza nelle prossime ore, mentre aleggia il fantasma del calcioscommesse.