Napoli - Il Sassuolo perde ancora e lo fa in uno scontro diretto per la salvezza contro l'Empoli. Arrivano ora aggiornamenti sul possibile esonero di Dionisi. Valutazioni in corso del Sassuolo che tra qualche giorno dovrà recuperare la gara di campionato contro il Napoli (che si disputerà mercoledì 28, alle ore 18). Dionisi è a forte rischio esonero, con Grosso tra i principali candidati pronto a subentrare. Valutazioni i corso da parte di tutta la proprietà del Sassuolo.