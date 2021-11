Sassuolo Napoli: dove vederla in Tv e streaming? Canale tra Dazn e Sky

Sassuolo Napoli dove vederla? Le due squadre tornano in campo con gli impegni di campionato di Serie A per la quindicesima giornata di campionato che sarà Sassuolo Napoli. Dove vedere Sassuolo Napoli in tv e streaming. Spalletti ospitato con gli azzurri al Mapei Stadium dalla squadra di Dionisi. Si gioca la 15esima giornata di Serie A Tim mercoledì 1 dicembre ore 20:45.

Scopri come e dove vedere Sassuolo Napoli in Tv e streaming tra Dazn e Sky. Dove si vede Sassuolo Napoli in diretta Tv e streaming? La partita sarà trasmessa su DAZN come tutto il resto della stagione, con alcune partite in co esclusiva anche su Sky Sport. La partita in questione però sarà disponibile in Tv e streaming solo su un dispositivo. Infatti, la gara Sassuolo Napoli sarà visibile solo su DAZN e non su Sky, disponendo di un abbonamento alla piattaforma di DAZN.

1/12 20:45 Sassuolo Napoli: DAZN

Sassuolo Napoli diretta streaming Gratis - Dove guardare in diretta streaming Sassuolo Napoli? La partita è di Serie A: è possibile, in alternativa, seguire il match anche in streaming, scaricando l'app di DAZN su Smartphone, Tablet, Xbox, PS4, PS5 o Pc.

