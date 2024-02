Sassuolo-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita solo fino a domani!

Ultime news. Mercoledì alle ore 18:00 il Napoli torna in trasferta, stavolta a Reggio Emilia, dove affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium.

Biglietti Sassuolo Napoli

I biglietti per la partita sono già in vendita, ma per quanto riguarda il settore ospiti, il Sassuolo fa sapere che sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle ore 19:00 di domani 27 febbraio 2024. Oltre quella data, infatti, non sarà possibile acquistare i biglietti per la Tribuna Nord (settore ospiti) né online, né nelle rivenditorie fisiche.

Il prezzo dei biglietti per il setttore ospiti è di 35 euro.