Calcio Napoli - Alle 12,30 si giocherà Udinese-Sassuolo. La squadra di Alessio Dionisi sarà il prossimo avversario del Napoli in campionato. Nella formazione neroverde sono due i calciatori diffidati che, in caso di ammonizione quest'oggi alla dacia Arena, salterebbero la gara di venerdì prossimo contro gli azzurri. i nomi sono quelli di Berardi e Tressoldi. Entrambi dovrebbero giocare dal primo minuto in Friuli.