Santamaria, l'agente: "Giuntoli e lo scout Micheli lo conoscono bene, costa 15-20 milioni di euro! In estate partirà sicuramente"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nella trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Yvan La Mee, agente tra gli altri di Baptiste Santamaria, centrocampista francese dell’Angers:

"Oggi gioca mediano nel centrocampo a 3 perche il suo allenatore lo vede così, ma lui nasce trequartista e ha la gamba per fare anche la mezz’ala con ottime capacità di conduzione del pallone. Ha inoltre piedi molto educati, sul corto e sul lungo, e qualità tecniche e di corsa che lo rendono un centrocampista moderno. Lui è un tuttofare, una macchina a livello fisico. Perché lo chiamano il Kantè bianco? In Francia, quando un giocatore fa più di 10 km a partita e fa tanta corsa, lo paragonano sempre a Kante. Il suo prossimo obiettivo è raggiungere la Nazionale maggiore dopo aver giocato con l'Under 21. Speriamo che nella prossima stagione potremo essere in Italia, Spagna o Inghilterra, tre campionati in cui Santamaria è ricercato. L'Angers è una società sullo stile dell'Udinese, fa buone operazioni e sa monetizzare. L'operazione di uscita può costare oggi 15-20 milioni, un prezzo buono paragonandolo a quelli che i giocatori del suo livello hanno invece in Italia, penso a Pulgar, Castrovilli e Mandragora per esempio.

Lui con la palla è molto forte e senza palla è molto aggressivo. Le opinioni si discutono, le statistiche no e le statistiche di Wyscout lo incoronano come il miglior centrocampista difensivo del campionato francese. Napoli? Lo conoscono bene. Giuntoli è una persona molto competente e conosce bene il giocatore, così come lo scout Micheli. A gennaio era impossibile programmare un'uscita, in estate invece partirà di sicuro.

Con Demme e Lobotka non avrebbe spazio? Santamaria fa il centrale ma nasce trequartista e per una vita ha fatto anche la mezzala. Farlo giocare come mediano è una scelta dell'allenatore. Lui ha la gamba pure per fare la mezzala, ha la possibilità di fare un po' tutto a centrocampo, sia a 3 che a 2. Il problema non è lo spazio che troverà, bisogna solo vedere cosa succede in questo calciomercato, sarà complicato per tutti dopo l’emergenza Covid19. Ora Santamaria deve fare il salto di qualità, la sua ambizione è andare in Nazionale. Magari per lui è meglio che l'Europeo si giochi nel 2021, potrebbe diventarne una sorpresa. Napoli salto di qualità che gli piacerebbe? Parliamo di una società di livello mondiale, con storia e tradizione e abituata a giocare la Champions, speriamo possa esserci questa possibilità".