Continuano sfottò e festeggiamenti a Salerno per il pareggio ottenuto allo stadio Maradona che ha costretto Napoli a rinviare la festa scudetto. Salerno Notizie dà la parola al Cavalier Guariglia, che per prendere in giro i napoletani inscena il "funerale dello scudetto", con tanto di bara da far recapitare ai napoletani. E poi una previsione: "Il Napoli a Udine prenderà tre palloni"

