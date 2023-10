Salernitana, un turno di stop per un titolare di Inzaghi: salta il Napoli

Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Norbert Gyomber "per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato".

Norbert Gyomber

Gyomber salta il Napoli

Il difensore della Salernitana salterà il match contro il Napoli.

