Salernitana-Napoli, circa 2mila napoletani nel settore ospiti! Via libera della Prefettura

Salernitana-Napoli, circa 2mila tifosi napoletani nel settore ospiti dello stadio Arechi! Ad anticipare la cifra è l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, quando mancano pochi giorni alla sfida di sabato pomeriggio in Serie A tra Salernitana e Napoli.

Salernitana Napoli

Ad essere ammessi nel settore ospiti dello stadio Arechi saranno solo i tifosi del Napoli residenti a Salerno e provincia possessori di fidelity card, mentre è stata vietata ai residenti a Napoli, Caserta, Avellino e Benevento.

Ultime notizie. Tuttavia, come spiega Repubblica, "la prevendita non è ancora decollata". A spiegare perché è il presidente del Napoli Club Bologna, secondo cui si è voluto evitare che tifosi del Napoli e tifosi della Salernitana entrassero in contatto nelle tribune dell'Arechi. Il via libera della Prefettura è arrivato e nei prossimi giorni il numero di biglietti venduti è destinato ad aumentare.