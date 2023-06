Salernitana, le date del ritiro in Abruzzo: nessun incrocio col Napoli

La Salernitana ha ufficializzato le date del prossimo ritiro estivo e le prime amichevoli:

"Prenderà ufficialmente il via il prossimo 10 luglio la stagione 2023/2024 della Salernitana. A partire dal 10 luglio i granata lavoreranno in ritiro a Rivisondoli dove resteranno fino al 27 luglio. La squadra svolgerà l’ultima fase di preparazione a Fiuggi dal 28 luglio fino al 6 agosto per poi fare ritorno in città. Queste le amichevoli in programma nel corso del ritiro abruzzese: 19/07 Salernitana – Delfino Curi Pescara, 24/07 Salernitana – Picerno. Seguiranno nei prossimi giorni maggiori informazioni sugli orari delle gare amichevoli".