Salernitana, infortuni per Ribery e Gondo: in forte dubbio contro lo Spezia

Infortunio Ribery e Gondo nella Salernitana. Arrivano novità importanti sui due calciatori del club campano che perde due pezzi importanti prima della sfida salvezza contro lo Spezia.

Salernitana, infortunio Ribery e Gondo

Nuovo infortunio per Franck Ribery in casa Salernitana. L’attaccante francese si è fermato ancora, come comunicato oggi dal club sul sito ufficiale: “Nel corso dell’allenamento odierno Franck Ribery ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, Luka Bogdan ha riportato un risentimento muscolare al gemello esterno della gamba destra e Cedric Gondo un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore. Ruggeri ha svolto un lavoro atletico specifico. Capezzi e L. Coulibaly si sono sottoposti a seduta fisioterapica”.

Tempi recupero Ribery e Gondo

Ribery è dunque in dubbio per la prossima sfida di campionato contro lo Spezia: dipenderà tutto dalle risposte della caviglia nelle prossime ore. Stesso discorso per Gondo e dunque Castori rischi di perdere due importanti pedine in attacco.