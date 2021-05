Salernitana, azionariato popolare con McDonald’s per l’iscrizione alla Serie A

Con la promozione in Serie A della Salernitana, Claudio Lotito ha tempo 30 giorni per cedere il club per l’ammissione alla Serie A, visto che non possono esserci due club con lo stesso presidente in massima serie.

Detto questo, la città di Salerno si mobilita per acquistare la Salernitana, attuando un azionariato popolare insieme a McDonald’s, per iscrivere il club in massima serie. L’imprenditore Luigi Snichelotto, partner di McDonald’s per il Sud Italia, ha proposto un azionariato popolare.

Questo il comunicato: