Sal Da Vinci, cantante napoletano e tifoso del Napoli, ha salutato sul proprio profilo Facebook Lorenzo Insigne:

"Capitano! Grazie! Grazie per le tue belle giocate. Grazie per le magiche emozioni che ci hai regalato in questi lunghi anni che hai onorato la nostra maglia, la nostra NAPOLI! Grazie Lorenzo Insigne, ma ricordati che saremo sempre qui ad aspettarti ad ogni tuo ritorno! Con immensa stima ed affetto… Sal".