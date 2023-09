Sainz rapinato dell'orologio a Milano, il pilota Ferrari rincorre i ladri e lo recupera

L'episodio, a quanto si è appreso, si è verificato in via della Spiga ad opera di tre persone già prese. Il ferrarista Carlos Sainz ha passato la serata in questura a Milano a sporgere denuncia.

A quanto si è saputo, Sainz era uscito dall'albergo in cui alloggiava nel centro di Milano ed è stato avvicinato da tre persone che l'hanno circondato, con una tecnica vista altre volte, e gli hanno strappato l'orologio. Il pilota avrebbe cominciato a inseguirli, unitamente ad altre persone che si trovavano per strada e hanno evidentemente riconosciuto il pilota. I rapinatori sono quindi stati fermati dagli agenti di una volante che li ha portati in questura, poco distante.