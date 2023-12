Rudi Garcia turista per sempre: dopo Ravello la visita a Pompei | FOTO

Continua la vita da turista per Rudi Garcia. Dopo essere stato paparazzato in Costiera Amalfitana, a Ravello, adesso spuntano le immagini che vedono l'ex allenatore del Napoli - come sempre in compagnia di Francesca Brienza - stavolta nel Parco Archeologico di Pompei, in provincia di Napoli.

Un week-end alla scoperta delle bellezze della Campania, approfittando dei mesi fermo dopo l'esonero e la sostituzione con Mazzarri. In allegato le foto pubblicate sull'edizione online del quotidiano Il Mattino.