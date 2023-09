Rudi Garcia torna a Napoli dopo qualche giorno di pausa post Napoli-Lazio: è arrivato a Capodichino | FOTO

Ultime news SSC Napoli - Fissata per oggi la ripresa, dopo la gara contro la Lazio: il Napoli riprenderà oggi la preparazione all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 16 settembre con il match Genoa-Napoli in programma a Marassi alle ore 20.45 per la quarta giornata di Serie A.

E dopo qualche giorno di pausa lontano dalla città partenopea dopo Napoli-Lazio di sabato scorso, anche Rudi Garcia è tornato in città questa mattina: pochi minuti fa, l'allenatore dei partenopei è arrivato a Capodichino. Adesso direzione Castel Volturno, per dirigere l'allenamento: il primo di questa sosta. In allegato la foto di CN24: