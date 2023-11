Rudi Garcia rompe il silenzio: "Non immaginavo finisse così. Grazie a squadra e tifosi"

Ultim'ora! Rudi Garcia rompe il silenzio dopo l'esonero dalla SSC Napoli, messaggio su Instagram per salutare la piazza napoletana:

"Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champion League".

Con questo messaggio pubblicato sui social, Rudi Garcia chiude ufficialmente la sua esperienza sulla panchina della SSC Napoli. Da segnalare come i ringraziamenti di Garcia siano stati rivolti a tifosi, giocatori e "persone vicine", ma non esplicitamente alla società.